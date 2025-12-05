UFC анонсувало новий турнір у Лондоні після рекордного шоу у 2025 році
Промоушен оголосив про повернення до британської столиці в березні наступного року
34 хвилини тому
UFC офіційно оголосив про проведення турніру в Лондоні. За інформацією пресслужби промоушена, шоу відбудеться 21 березня 2026 року на арені О2.
Президент UFC Дейна Вайт наголосив, що Лондон продовжує залишатися одним із ключових міст для змішаних єдиноборств.
Лондон — одне з найкращих місць у світі для проведення боїв. Тут неймовірна атмосфера та дуже пристрасні вболівальники. Минулого разу ми встановили рекорд зі зборів для Fight Night. Лондон ніколи не підводить, і я з нетерпінням чекаю нашого повернення.
Попередній візит UFC до британської столиці у 2025 році став найкасовішим серед усіх подій серії Fight Night в історії організації.
