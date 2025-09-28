Ульберг жорстко нокаутував Домініка Рейеса в головному бою UFC Fight Night 260
Новозеландець переміг експретендента в першому раунді
близько 19 годин тому
Новозеландський боєць напівважкої ваги Карлос Ульберг (13-1) здобув перемогу в головному поєдинку турніру UFC Fight Night 260 над американцем Домініком Рейесом (15-5). Бій завершився нокаутом у першому раунді.
Ульберг одразу взяв ініціативу, діючи першим номером, але не поспішав, поступово тиснучи на суперника. Рейес, лівша, намагався знайти дистанцію, відзначившись кількома хайкіками, але всі вони пройшли повз голови.
В одному із епізодів Рейес у спробі заплутати Ульберга футворком і кутами атак підставився під удар. Карлос звалив експретендента двійкою і добив до втручання рефері.
Нагадаємо, Конор Макгрегор бажає космічний гонорар за бій у Білому домі.