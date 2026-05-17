Сергій Разумовський

В американському Лас-Вегасі на арені UFC Apex відбувся UFC Fight Night 276. Однією з подій попереднього карду в ніч на 17 травня став дебютний поєдинок під егідою UFC за участі українського бійця Артура Мінєва, який виходив в октагон із бездоганним рекордом 7-0. Суперником представника України став не менш небезпечний та також непереможений на той момент американець Томас Гантт, який до цього мав серію з 11 перемог без жодної поразки.

Поєдинок викликав чималий інтерес, адже обидва спортсмени підходили до нього без поразок у професійній кар’єрі. Для Мінєва це був не просто черговий бій, а перший тест на рівні найсильнішої ліги світу. Водночас Гантт прагнув якомога переконливіше заявити про себе перед домашньою публікою та зіпсувати українцеві дебют у UFC.

З перших секунд американець почав діяти агресивно і намагався швидко перевести суперника в партер. Він одразу пішов у ноги, однак Артур продемонстрував досить надійний захист від тейкдаунів і не дав опоненту реалізувати початковий план. Попри це, Гантт продовжив тиснути, зміщуючи українця до клітки та нав’язуючи силову боротьбу. Біля сітки він регулярно підключав коліна, намагаючись збити ритм Мінєва та поступово забирати контроль над поєдинком.

Упродовж першого раунду саме американець виглядав активнішим у клінчі та боротьбі. Він неодноразово перевіряв українця на міцність, шукаючи момент для переведення на настил. Мінєв намагався відповідати ударами та працювати на дистанції, проте Гантт краще читав епізоди й успішно переводив протистояння туди, де йому було комфортніше. Через це Артуру доводилося здебільшого оборонятися, витрачаючи чимало сил на захист від тейкдаунів і спроб утримання на покритті.

У другому раунді перевага американця стала ще більш відчутною. Гантт знову перевів українця в партер і почав методично набирати очки за рахунок контролю та ударів зверху. У позиції гранд-енд-паунд він завдав кілька точних і болючих попадань, після чого ситуація для Мінєва стала критичною. Українець уже не мав змоги ефективно змінити хід бою, а рефері, побачивши одностороннє побиття, прийняв рішення зупинити поєдинок.

