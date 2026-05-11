Колишній тимчасовий чемпіон UFC у легкому дивізіоні Дастін Пор’є (30-10), роблячи прогноз на поєдинок українця Ярослава Амосова (30-1) проти іспанця Хоеля Альвареса (23-4), заявив, що українець стане майбутнім чемпіоном UFC.

«Якщо десь існує лінія ставок на те, хто стане майбутнім чемпіоном у напівсередній вазі, якщо ви знайдете лінію на Амосова (продемонстрував жестом ставте – прим.), – він буде чемпіоном світу.

Він найбільше нагадує Хабіба [Нурмагомедова], що я будь-коли бачив. Він притискає тебе до сітки, його греплінг за рівнем найближчий до Хабіба, ніж я бачив у будь-кого іншого».