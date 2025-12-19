Українець Донченко отримав дату і суперника наступного поєдинку у UFC
Український напівсередньоваговик Данило Донченко (13-2) отримав суперника у наступному поєдинку.
Боєць 7 лютого на турнірі UFC Fight Night 266 проведе бій у Лас-Вегасі, штат Невада, США. Опонентом українця стане досвідчений американець Алекс Морено (24-12). Двобій розрахований на 3 раунди.
Нагадаємо, що напередодні Донченко став переможцем шоу TUF.
