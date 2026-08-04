Багаторазова чемпіонка світу та Європи з ММА Марія Клейн в інтерв'ю YouTube-каналу «Знай Наших» висловилася стосовно можливого дебюту в професіоналах, згадавши про UFC.

«Років з 8-10 мені батько говорив, що в 18 років буду виступати в UFC.

З дитинства мені завжди говорили, що мене ведуть до професіоналів, що я буду змагатися саме на цьому рівні. І це як ціль, як завдання.

Восени я планую дебютувати у професіоналах і більше не буду виступати в аматорському ММА».