Колишня зірка UFC заарештований у США за звинуваченнями у тяжких злочинах
У 2019 році він бився за титул з Джоном Джонсом
близько 1 години томуПідписатися в
Колишній претендент на титул UFC у напівважкій вазі Ентоні Сміт (38-22) опинився під арештом у штаті Небраска.
Американський боєць звинувачується у кількох кримінальних злочинах. Про це повідомляє Sherdog.
За інформацією джерела, 38-річний Сміт був поміщений до в'язниці округу Сарпі. Йому висунуто звинувачення в домашньому насильстві із заподіянням тяжкої шкоди здоров'ю, погрозах терористичного характеру та незаконному позбавленні волі першого ступеня.
Обставини інциденту, який спричинив затримання, поки не розкриваються.
У 2019 році Сміт зустрівся з Джоном Джонсом у поєдинку за чемпіонський пояс UFC у напівважкій вазі, поступившись супернику одноголосним рішенням суддів.
У 2025 році Сміт оголосив про відхід з UFC, але не завершив кар'єру повністю і продовжив виступати, у тому числі в боях на голих кулаках.
Раніше стало відомо, що зірка і колишній чемпіон UFC готовий завершити спортивну кар'єру.
Поділитись
Матеріали по темі
На шляху до UFC. Українець Баглей ефектно захистив титул чемпіона Cage Warriors
близько 1 місяця тому