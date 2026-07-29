Володимир Кириченко

Колишній претендент на титул UFC у напівважкій вазі Ентоні Сміт (38-22) опинився під арештом у штаті Небраска.

Американський боєць звинувачується у кількох кримінальних злочинах. Про це повідомляє Sherdog.

За інформацією джерела, 38-річний Сміт був поміщений до в'язниці округу Сарпі. Йому висунуто звинувачення в домашньому насильстві із заподіянням тяжкої шкоди здоров'ю, погрозах терористичного характеру та незаконному позбавленні волі першого ступеня.

Обставини інциденту, який спричинив затримання, поки не розкриваються.

У 2019 році Сміт зустрівся з Джоном Джонсом у поєдинку за чемпіонський пояс UFC у напівважкій вазі, поступившись супернику одноголосним рішенням суддів.

У 2025 році Сміт оголосив про відхід з UFC, але не завершив кар'єру повністю і продовжив виступати, у тому числі в боях на голих кулаках.

Раніше стало відомо, що зірка і колишній чемпіон UFC готовий завершити спортивну кар'єру.