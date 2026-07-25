Зірка і колишній чемпіон UFC готовий завершити спортивну кар'єру
Нігерієць здобув лише одну перемогу в останніх п’яти поєдинках
19 хвилин томуПідписатися в
Колишній чемпіон UFC у напівсередньому дивізіоні нігерієць Камару Усман (21-5) заявив, що розглядає варіант із завершенням кар’єри.
«Зараз мені просто потрібно сісти з тренерами, сісти з командою, оцінити все загалом і зрозуміти, на якому етапі кар’єри я перебуваю.
Оцінити, чи варто мені продовжувати цим займатися. Чи варто й далі змушувати їх проходити через це.
Бо я ніколи не виходив у октагон, якщо не відчував, що можу гідно їх представляти».
Нагадаємо, напередодні Усман поступився одностайним рішенням суддів колишньому чемпіону у середній вазі Дрікусу дю Плессі.
Загалом це вже четверта поразка бійця в останніх п’яти поєдинках – до цього він двічі поступився Леону Едвардсу та один раз Хамзату Чимаєву.
Свою єдину перемогу нігерієць здобув над Хоакіном Баклі у червні 2025-го.
Поділитись