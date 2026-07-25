Колишній чемпіон UFC у напівсередньому дивізіоні нігерієць Камару Усман (21-5) заявив, що розглядає варіант із завершенням кар’єри.

«Зараз мені просто потрібно сісти з тренерами, сісти з командою, оцінити все загалом і зрозуміти, на якому етапі кар’єри я перебуваю.

Оцінити, чи варто мені продовжувати цим займатися. Чи варто й далі змушувати їх проходити через це.

Бо я ніколи не виходив у октагон, якщо не відчував, що можу гідно їх представляти».