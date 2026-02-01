Олег Гончар

На арені Qudos Bank Arena в австралійському Сіднеї відбувся номерний турнір UFC 325, головною подією якого став титульний реванш у напівлегкій вазі. Місцевий чемпіон в напівлегкій вазі Алекс Волкановскі упевнено переміг бразильця Дієго Лопеса одностайним рішенням суддів і захистив пояс.

У ко-мейн івенті турніру новозеландський легковаговик Ден Гукер зазнав поразки від француза Бенуа Сен-Дені, який завершив бій технічним нокаутом у другому раунді.

Результати UFC 325

Головний кард:

Алекс Волкановскі переміг Дієго Лопеса — одностайним рішенням суддів

Бенуа Сен-Дені переміг Дена Гукера — ТКО, 2-й раунд

Маурісіо Руффі переміг Рафаеля Фізієва — ТКО, 2-й раунд

Таллісон Тейшейра переміг Тая Туївасу — одностайним рішенням суддів

Куіллан Салкіллд переміг Джеймі Малларкі — сабмішн, 1-й раунд (удушення зі спини)

Попередній кард: