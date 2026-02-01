Волкановскі захистив титул, Сен-Дені зупинив Гукера: результати UFC 325 у Сіднеї
Номерний турнір пройшов на Qudos Bank Arena та завершився 13 боями
32 хвилини тому
На арені Qudos Bank Arena в австралійському Сіднеї відбувся номерний турнір UFC 325, головною подією якого став титульний реванш у напівлегкій вазі. Місцевий чемпіон в напівлегкій вазі Алекс Волкановскі упевнено переміг бразильця Дієго Лопеса одностайним рішенням суддів і захистив пояс.
У ко-мейн івенті турніру новозеландський легковаговик Ден Гукер зазнав поразки від француза Бенуа Сен-Дені, який завершив бій технічним нокаутом у другому раунді.
Результати UFC 325
Головний кард:
Алекс Волкановскі переміг Дієго Лопеса — одностайним рішенням суддів
Бенуа Сен-Дені переміг Дена Гукера — ТКО, 2-й раунд
Маурісіо Руффі переміг Рафаеля Фізієва — ТКО, 2-й раунд
Таллісон Тейшейра переміг Тая Туївасу — одностайним рішенням суддів
Куіллан Салкіллд переміг Джеймі Малларкі — сабмішн, 1-й раунд (удушення зі спини)
Попередній кард:
Біллі Елекана переміг Джуніора Тафу — сабмішн, 2-й раунд
Кемерон Роустон переміг Коди Брандейджа — ТКО, 2-й раунд
Джейкоб Малкун переміг Торреза Фінні — одностайним рішенням суддів
Джонатан Мікаллеф переміг Обана Елліота — сабмішн, 2-й раунд
Каан Офли переміг Чжана І — рішенням більшості суддів
Дом Мар Фан переміг Санга Вук Кіма — одностайним рішенням суддів
Кейїтіро Накамура переміг Себастьяна Сзалая — одностайним рішенням суддів
Лоуренс Лю переміг Рангбо Суланга — одностайним рішенням суддів