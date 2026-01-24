UFC збільшить бонуси для бійців вдвічі
Зміни розпочнуть діяти з турніру UFC 324
близько 2 годин тому
Президент UFC Дейна Вайт оголосив про суттєве збільшення бонусних виплат для бійців промоушену. Про це повідомляє ESPN.
Відтепер бонуси за «Бій вечора» та «Виступ вечора» становитимуть 100 тисяч доларів — таким чином, їхній розмір зріс удвічі порівняно з попередніми 50 тисячами.
Окрім цього, починаючи з турніру UFC 324, у промоушені запровадять додаткову фінансову винагороду: кожен боєць, який здобуде дострокову перемогу, отримає ще 25 тисяч доларів до свого гонорару.
Головною подією UFC 324 стане поєдинок між Джастіном Гетжі та Педді Пімблеттом.
