Олег Гончар

Колишній чемпіон UFC у напівлегкій вазі Жозе Альдо офіційно оголосив про завершення кар’єри після виступу на турнірі UFC Rio у Ріо-де-Жанейро. Бразилець символічно поклав рукавички в центр октагона, підтвердивши своє рішення.

The UFC just gave Jose Aldo one last walkout to lay down the gloves in Rio 🔥🥲pic.twitter.com/vCzVW7OhPU — Happy Punch (@HappyPunch) October 11, 2025

Альдо вперше завершив кар’єру у 2022 році після поразки рішенням суддів від Мераба Двалішвілі. Тоді він спробував себе у боксі, зокрема провів нічийний бій із Джеремі Стівенсом. У травні 2024 року Альдо повернувся до UFC, перемігши Джонатана Мартінеса, але зазнав поразок від Маріо Баутісти та Аймана Захабі.

Рекорд Жозе в MMA становить 32-10. У 2023 році його включили до Зали слави UFC.

Нагадаємо, раніше Чарльз Олівейра переміг Матеуша Гамрота.