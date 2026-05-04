«Змушу його здатися»: Суперник Беленюка зробив зухвалу заяву перед боєм у Києві
Поєдинок відбудеться 11 липня
43 хвилини тому
Ізраїльський боєць Хаїм Гозалі (15-6) прокоментував анонс поєдинку за правилами ММА проти олімпійського чемпіона та народного депутата України Жана Беленюка.
Гозалі заявив, що планує завершити бій достроково завдяки навичкам джиу-джитсу:
Я завжди приймав виклики й завжди пробивався вперед. Цього разу я вступаю в бій за правилами ММА проти Жана Беленюка — олімпійського борця, який здобував медалі на трьох Олімпійських іграх.
Нічого з цього йому не допоможе, коли я змушу його здатися і покажу, що таке джиу-джитсу. Звісно, бій транслюватимуть, і ми піднімемо прапор Ізраїлю на очах у всього світу.
Зустріч запланована на 11 липня у київському Палаці спорту.
Беленюк та Насібов дебютують в ММА на шоу у Києві.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05
Поділитись