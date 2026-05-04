Ізраїльський боєць Хаїм Гозалі (15-6) прокоментував анонс поєдинку за правилами ММА проти олімпійського чемпіона та народного депутата України Жана Беленюка.

Гозалі заявив, що планує завершити бій достроково завдяки навичкам джиу-джитсу:

Я завжди приймав виклики й завжди пробивався вперед. Цього разу я вступаю в бій за правилами ММА проти Жана Беленюка — олімпійського борця, який здобував медалі на трьох Олімпійських іграх.

Нічого з цього йому не допоможе, коли я змушу його здатися і покажу, що таке джиу-джитсу. Звісно, бій транслюватимуть, і ми піднімемо прапор Ізраїлю на очах у всього світу.