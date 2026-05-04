Новий суперник для Усика? У Саудівській Аравії анонсували неочікуваний мегафайт
Бій може відбутися у 2027 році
42 хвилини тому
Голова Головного управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль-Шейх планує організувати бій між Олександром Усиком (24-0, 15 КО) та мексиканцем Девідом Бенавідесом (32-0, 25 КО). Про це повідомляє журналіст Майк Коппінджер.
Поєдинок планують провести у 2027 році в межах надважкої ваги. Попри те, що Бенавідес нещодавно став чемпіоном у крузервейті, здолавши Хільберто Раміреса (48-1, 30 KO). На кону зустрічі з українцем має стояти титул у хевівейті.
Коппінджер називає це протистояння одним із найбільш фінансово вигідних у сучасному боксі.
