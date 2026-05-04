Денис Сєдашов

Голова Головного управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль-Шейх планує організувати бій між Олександром Усиком (24-0, 15 КО) та мексиканцем Девідом Бенавідесом (32-0, 25 КО). Про це повідомляє журналіст Майк Коппінджер.

Поєдинок планують провести у 2027 році в межах надважкої ваги. Попри те, що Бенавідес нещодавно став чемпіоном у крузервейті, здолавши Хільберто Раміреса (48-1, 30 KO). На кону зустрічі з українцем має стояти титул у хевівейті.

.@Turki_alalshikh wants to make Oleksandr Usyk vs. David Benavidez for the heavyweight championship in 2027, @ringmagazine has learned. Benavidez moved up to cruiserweight Saturday and won two titles with a KO victory of Zurdo Ramirez. Usyk returns May 23 to defend his Ring… pic.twitter.com/vd9NLHeU1X — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) May 4, 2026

Коппінджер називає це протистояння одним із найбільш фінансово вигідних у сучасному боксі.

