Денис Сєдашов

Міжнародний союз сучасного п’ятиборства (UIPM) ухвалив рішення про повне зняття санкцій з росії та білорусі. Спортсменам обох країн дозволили виступати під національною символікою в особистих і командних турнірах у всіх вікових категоріях.

Рішення прийняли на основі оновлених рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Зняття обмежень набуде чинності на чемпіонаті Європи 2026 року в Стамбулі, який розпочнеться 3 серпня.

Я хочу висловити свою вдячність Виконавчій раді за їхнє чітке рішення щодо повторного допуску спортсменів з росії та білорусі. Хоча ми продовжуємо надавати нашу повну підтримку спільноті українського п’ятиборства, яка так трагічно постраждала від військової окупації своєї країни, МОК чітко дав зрозуміти, що олімпійський спорт переходить у нову еру, де спортсмени більше не будуть покарані за дії своїх урядів. Роб Сталл Президент UIPM

«МОК впевнено веде справу до повернення росії на Олімпіаду-2028»: Мокан — про скандальне зняття санкцій та контрзаходи України.