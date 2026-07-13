Денис Сєдашов

Національна збірна України з хокею дізналася розклад і суперників на наступні три міжнародні вікна у межах Європейського кубка націй. Турнір буде розбитий на три ігрові етапи.

Матчі відбудуться наприкінці 2026-го та на початку 2027 року.

Календар і суперники збірної України:

Листопад 2026 року: Велика Британія, Польща, Італія

Грудень 2026 року: Франція, Польща, Угорщина

Лютий 2027 року: Словенія, Франція, Італія

Точні дати поєдинків організатори оприлюднять згодом.

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