Визначилися суперники збірної України з хокею у Європейському кубку націй
Дати поєдинків організатори оприлюднять згодом
близько 3 годин томуПідписатися в
Фото: ФХУ
Національна збірна України з хокею дізналася розклад і суперників на наступні три міжнародні вікна у межах Європейського кубка націй. Турнір буде розбитий на три ігрові етапи.
Матчі відбудуться наприкінці 2026-го та на початку 2027 року.
Календар і суперники збірної України:
Листопад 2026 року: Велика Британія, Польща, Італія
Грудень 2026 року: Франція, Польща, Угорщина
Лютий 2027 року: Словенія, Франція, Італія
Точні дати поєдинків організатори оприлюднять згодом.
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