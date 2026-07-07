Денис Сєдашов

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) тимчасово скасував призупинення діяльності Олімпійського комітету росії (ОКР), яке залишалося чинним з 12 жовтня 2023 року.

Рішення ухвалили на основі висновків Комісії МОК з правових питань. Причиною поновлення стало те, що російська сторона виключила зі свого складу регіональні спортивні організації, які діють на територіях під юрисдикцією Національного олімпійського комітету (НОК) України. ОКР також підтвердив відмову від будь-якої діяльності на цих українських територіях.

Разом із відновленням статусу ОКР Олімпійський комітет скасував свої колишні рекомендації для міжнародних федерацій, що обмежували участь російських атлетів та команд у світових змаганнях.

МОК змінив Олімпійську хартію. У Global Athlete заявили про ризик повного повернення росії.