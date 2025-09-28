Марк Маркес достроково став семиразовим чемпіоном MotoGP
Іспанець за кількістю трофеїв зрівнявся із легендарним Валентіно Россі
близько 12 годин тому
Фото: Getty Images
Іспанський мотогонщик команди Ducati Марк Маркес достроково, за п’ять етапів до завершення сезону-2025, став семиразовим чемпіоном світу в класі MotoGP.
На Гран-прі Японії іспанець фінішував на другому місці.
У загальному заліку пілотів 32-річний гонщик випередив свого брата Алекса на 201 очко. Для Маркеса це сьоме чемпіонство в «королівському класі».
Таким чином, іспанець завоював свій сьомий титул у MotoGP, повторивши досягнення легендарного Валентіно Россі.
