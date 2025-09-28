Денис Сєдашов

Чоловіча збірна Італії з волейболу стала чемпіоном світу 2025 року, турнір проходив на Філіппінах.

У фіналі італійці здобули перемогу над збірною Болгарії з рахунком 3:1 (25:21, 25:17, 17:25, 25:10).

Цей титул став для Італії другим поспіль. На чемпіонаті світу 2022 року вони також виграли фінал, здолавши збірну Польщі.

Бронзові медалі світової першості цього разу дісталися збірній Польщі, яка у матчі за третє місце перемогла Чехію.