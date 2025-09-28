Італія вдруге поспіль стала чемпіоном світу з волейболу
У фіналі італійці перемогли Болгарію
близько 13 годин тому
Фото: volleyballworld
Чоловіча збірна Італії з волейболу стала чемпіоном світу 2025 року, турнір проходив на Філіппінах.
У фіналі італійці здобули перемогу над збірною Болгарії з рахунком 3:1 (25:21, 25:17, 17:25, 25:10).
Цей титул став для Італії другим поспіль. На чемпіонаті світу 2022 року вони також виграли фінал, здолавши збірну Польщі.
Бронзові медалі світової першості цього разу дісталися збірній Польщі, яка у матчі за третє місце перемогла Чехію.