Вперше за 20 років: Україна здобула дві ліцензії на Олімпіаду-2026 у лижному двоборстві
Перепустки на ОІ не є іменними
близько 1 години тому
Українці Дмитро Мазурчук та Олександр Шумбарець здобули дві ліцензії на Зимові Олімпійські ігри-2026 у лижному двоборстві.
Вони отримали квоти за підсумковим рейтингом відбіркового циклу на змаганнях Кубка світу та Континентального кубка.
Вдруге в історії та вперше за 20 років Україна має дві олімпійські ліцензії у цьому виді спорту. Ліцензії не є іменними.
Дмитро Мазурчук вже представляв Україну на Зимових Олімпійських іграх у Пекіні-2022.
Україна матиме одну ліцензію у сноубордингу на ОІ-2026.