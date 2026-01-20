Денис Сєдашов

Українці Дмитро Мазурчук та Олександр Шумбарець здобули дві ліцензії на Зимові Олімпійські ігри-2026 у лижному двоборстві.

Вони отримали квоти за підсумковим рейтингом відбіркового циклу на змаганнях Кубка світу та Континентального кубка.

Вдруге в історії та вперше за 20 років Україна має дві олімпійські ліцензії у цьому виді спорту. Ліцензії не є іменними.

Дмитро Мазурчук вже представляв Україну на Зимових Олімпійських іграх у Пекіні-2022.

Україна матиме одну ліцензію у сноубордингу на ОІ-2026.