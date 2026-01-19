Денис Сєдашов

Українська сноубордистка Аннамарі Данча виборола ліцензію на Олімпійські ігри 2026 року в паралельному гігантському слаломі. Повідомляє FIS.

Вирішальним для спортсменки став етап Кубка світу в Банско, де українка посіла восьме місце. Саме ці змагання стали останніми у відбірковому циклі перед Олімпіадою-2026.

Аннамарі Данча стане єдиною представницею України на майбутніх Іграх у всіх дисциплінах сноуборду.

