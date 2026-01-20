Середа — «Спортсмен року-2025» за версією European Aquatics
Український стрибун у воду вдруге здобуває титул Athlete of the Year
11 хвилин тому
Фото: Ukrainian Diving Federation
Український стрибун у воду Олексій Середа став «Спортсменом року-2025» у стрибках за версією European Aquatics.
Європейська федерація водних видів спорту вдруге визнала українця володарем престижної премії Athlete of the Year Awards — раніше Середа отримував цю нагороду у 2023 році.
У 2025 році Олексій Середа здобув срібну медаль чемпіонату світу в індивідуальних стрибках з вишки та став тричі чемпіоном Європи: у індивідуальних стрибках, синхронних виступах та змішаних командних змаганнях.
