Сергій Разумовський

Помер український спортивний журналіст і коментатор Олександр Тингаєв. Про це 8 червня повідомило Champion Radio, де він працював від початку запуску мовлення.

Кілька днів до смерті Тингаєв перебував у реанімації. Причиною став нещасний випадок на риболовлі: він зачепив вудкою високовольтну лінію електропередач і дістав тяжке ураження струмом. Попри зусилля лікарів, збір коштів усією медіаспільнотою, врятувати його не вдалося. Йому було 46 років.

У Champion Radio зазначили, що Тингаєв був одним із ключових голосів проєкту. Він коментував футбольні, баскетбольні та хокейні матчі, а також вів ефіри. Колеги згадують його як енергійну, творчу й небайдужу людину, яка багато робила для розвитку радіостанції та створювала особливу атмосферу в команді.

Колектив Champion Radio висловлює глибокі співчуття усім рідним та близьким Олександра Тингаєва. Наша радійна родина понесла велику і непоправну втрату... Champion Radio

Після початку повномасштабної війни у 2022 році Тингаєв долучився до Збройних Сил України та проходив службу на сході країни.