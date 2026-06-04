Павло Василенко

Легендарний англійський футболіст Боббі Темблінг помер у середу у віці 84 років. Про це в соціальних мережах повідомив клуб АФК Кроссхейвен, який раніше тренував Темблінг.

Темблінг є другим найрезультативнішим бомбардиром в історії Челсі. Він грав за синіх з 1959 по 1970 рік: 370 матчів і 202 голи. У 2013 році Френк Лемпард перевершив його, забивши 211 голів за клуб, але йому знадобилося 648 ігор, щоб досягти цієї позначки.

Темблінг також є клубним рекордсменом за найбільшу кількість голів в одному матчі, забивши п'ять м’ячів у ворота Астон Вілли в 1966 році.

Темблінг тричі грав за збірну Англії. Він завершив свою ігрову кар'єру в Ірландії, оселившись у Корку. Пізніше англієць тренував місцеві команди, включаючи Корк Селтік, Корк Сіті та Кроссхейвен. Кілька років тому йому поставили діагноз деменція.