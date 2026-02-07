8 українців виступлять у перший день Олімпіади-2026
Представники України змагатимуть 7 лютого у 4 дисциплінах
близько 1 години тому
8 українців розпочнуть виступи на Олімпійських іграх-2026 в Італії 7 лютого.
Представники України у перший офіційний день Ігор-2026 змагатиметься у 4 дисциплінах – фристайлі, гірськолидному спорті, лижних перегонах та санному спорті.
Розклад виступів українців у перший день Олімпійських ігор-2026:
Фристайл. Слоупстайл, жінки, кваліфікація (Катерина Коцар) 11:30
Гірськолижний спорт. Даунгілл, чоловіки (Дмитро Шеп'юк) 12:30
Лижні перегони. Скіатлон, жінки (Анастасія Нікон, Софія Шкатула, Єлизавета Нопрієнко, Дарина Мігаль) 14:00
Санний спорт. Одномісні сани, чоловіки, перший+другий заїзд (Андрій Мандзій, Антон Дукач) 18:00
Нагадаємо, що напередодні відбулася церемонія відкриття Олімпіади-2026.
Поділитись
Матеріали по темі
Збірна України пройшлася з прапорами на церемонії відкриття Олімпійських ігор-2026
близько 10 годин тому