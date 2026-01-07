Денис Сєдашов

Міжнародний олімпійський комітет оновив правила, що стосуються російських спортсменів, а також використання національної символіки вболівальниками на Олімпійських іграх 2026 року. Про це йдеться в офіційному листі Міжнародного олімпійського комітету, цитати з якого наводить Sveriges Radio.

МОК наголосив, що під час Ігор у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо буде повністю заборонено використання російського прапора й будь-якої іншої національної символіки, незалежно від того, чи йдеться про учасників змагань, чи про глядачів на трибунах. Обмеження стосуються країн, спортсменам яких дозволено виступати виключно під нейтральним прапором.

Підставою для актуалізації правил став інцидент під час Тур де Скі, коли на трибунах з’явився російський прапор. У МОК підкреслили, що подібні дії з боку вболівальників також розцінюються як порушення чинних олімпійських норм і надалі перебуватимуть під посиленим контролем.

Відомо, хто стане прапороносцем України на Олімпіаді-2026.