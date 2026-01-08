Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Кірсті Ковентрі висловилася про зимові Ігри-2026 в Італії. Вона провела паралель між майбутнім турніром та літньою Олімпіадою-2024 у Франції.

Цитує Ковентрі Inside the Games із посиланням на Corriere della Sera.

«Пам'ятаєте неймовірну атмосферу Парижа-2024? В Італії приблизно за місяць я чекаю на щось подібне. В італійців особлива пристрасть до спорту. Зимові види спорту народилися європейських вершинах. Це буде олімпійська редакція, з якої ми зможемо багато почерпнути.

Ми входимо у нову фазу. Нова норма – це Ігри, що розтягнуті по всій країні. Дані, які ми зберемо в Італії, консультуючись із заінтересованими сторонами, надсилатимуть нас у майбутньому. Якщо потрібно буде внести коригування, ми, зрозуміло, це зробимо».