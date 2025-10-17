Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний в інтерв'ю РБК-Україна розповів, які зарплати отримують тренери в нашій країні.

«8-10 тисяч гривень може отримати тренер, який після університету фізичного виховання і спорту прийде працювати в ДЮСШ.

Уявіть: молода людина, повна амбіцій отримала освіту і хоче працювати. Як вона може завести сім’ю, побудувати собі житло і будувати життя за цю суму? Ця система не дає можливостей, вона консервує систему, де є мастодонти, які на себе підтягують найкращі групи, кращих атлетів та отримують надбавки та премії за їхні результати.

До прикладу, кілька років тому моєму сину було 14 років, і він вирішив піти грати в баскетбол. І я просто не міг його влаштувати в ДЮСШ. Всі казали: «14 років? І що, він раніше не грав?» Не грав. Кажуть – «Не цікаво». Як це не цікаво? Я не хочу, щоб він грав в НБА, щоб став чемпіоном світу. Я хочу, щоб він набув команду, нових друзів, займався спортом та ставав частиною спільноти.

На жаль, тренерів у ДЮСШ це не цікавить. Їх цікавить результат команди на змаганнях. Нащо їм моя дитина, яка буде грати з нуля і буде тягнути команду вниз? Тому саме клубна система забезпечує масовість, охоплення, і забезпечуватиме можливості й молодим тренерам також.

У спортивних клубах є членські внески, кожен розуміє, що він за цей внесок отримує. Коли ми забезпечимо розвиток та поширення системи спортивних клубів, почнуть підтягуватися спонсори, які будуть підтримувати спортивні клуби у громадах. Це не «Кока-Кола» і не «Адідас», це маленькі локальні бізнеси, вони захочуть бути присутніми на лого команд, вони стануть впізнаваними та улюбленими місцевими брендами. А головне – це буде активізувати і об’єднувати людей».