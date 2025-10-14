Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний в інтерв’ю РБК-Україна оцінив масштаби руйнування спортивної інфраструктури у результаті повномасштабного вторгнення росії:

Війна принесла великі руйнування інфраструктури, спорту в тому числі. Від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено чи зруйновано майже 800 спортивних об’єктів. Із них 179 знищені повністю, 134 частково, ще понад 400 мають серйозні пошкодження. Постраждали стадіони, спорткомплекси, льодові арени, тренувальні бази, у тому числі 21 база олімпійської, паралімпійської да дефлімпійської.

Найбільше руйнувань – на Херсонщині, Харківщині, Донеччині, Сумщині та Миколаївщині, але загалом це торкнулося 18 регіонів. Там, де ситуація не потребує капітальних вкладень, інфраструктуру відновлюють. Коштами місцевого бюджету, десь з держбюджету знаходимо можливість допомогти, десь – меценати. Самі громадяни іноді долучаються як волонтери.

Вже відремонтовано понад 50 об’єктів, серед них стадіон у Тростянці, стадіон ім. Юрія Білонога на Сумщині, база Атлант у Миколаївській області, спорткомплекс Динамо в Житомирі, спортивна школа в Макарові та водна станція Динамо.

Але через руйнування набагато складнішим став процес підготовки спортсменів. Підготовка спортсменів у таких умовах – надскладне завдання. Ті самі гідрокостюми, в яких тренувалися синхроністки в холодному басейні – це не виняток, а реальність для багатьох. Часто спортсмени тренуються без світла, без опалення, без вентиляції.

Інфраструктуру частково можна компенсувати – знайти тренувальні бази за кордоном. Але неможливо компенсувати втому, тривогу, відсутність сну. Спортсмени мають бути зосереджені на підготовці. А як це можливо, коли хтось із рідних на фронті, а хтось живе під обстрілами?

У спорті вищих досягнень головне – відновлення, концентрація, психологічна стійкість. І саме цього сьогодні бракує найбільше.