Міністр молоді та спорту України назвав винагороду за медалі Олімпіади-2026
За золото українці отримають 125 тисяч доларів
33 хвилини тому
Фото: olympics.org
Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний в інтерв’ю РБК назвав винагороду українських спортсменів за завойовані медалі на Олімпійських іграх-2026:
Щоб відзначити спортсменів за їхні досягнення, підсилити їхній соціальний захист і мотивувати до нових перемог, діє постанова Кабінету Міністрів №91. Вона встановлює одноразові грошові винагороди для чемпіонів, призерів Олімпіад та їхніх тренерів у таких розмірах:
за золоту медаль – 125 000 доларів США
за срібну медаль – 80 000 доларів США
за бронзову медаль – 55 000 доларів США
Бідний також заявив, що у спорті дуже мало заброньованих.