Чоловічу кваліфікацію з лижної акробатики на Олімпіаді перенесли
Старт українців відкладено через погодні умови
близько 12 годин тому
Дмитро Котовський
У понеділок, 17 лютого, на зимових Олімпійських іграх-2026 мали відбутися кваліфікаційні змагання з лижної акробатики серед чоловіків, однак старт було скасовано.
За інформацією джерела, організатори перенесли чоловічу кваліфікацію на 18 лютого, оскыльки були несприятливі погодні умови.
Дві спроби були заплановані на 14:30 та 15:15, але їх проведення стало небезпечним. Водночас жіноча кваліфікація має відбутися за розкладом і почнеться о 14:45.
Україну у чоловічому турнірі представлятимуть Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, Ян Гаврюк та Максим Кузнєцов.
