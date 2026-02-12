Олег Гончар

Після рішення про дискваліфікацію українського скелетоніста Владислава Гераскевича через «шолом пам’яті» знімки Getty Images зафіксували реакцію його з батьком Михайлом, який є головою Федерації бобслею та скелетону України.

На одному фото розчулений Михайло Гераскевич сидить на снігу, закривши обличчя руками. Видно, що емоції після оголошення рішення стали надзвичайно важкими. При цьому, він раніше заявляв, що чекає на дискваліфікацію сина.

Михайло Гераскевич / Фото: Getty Images

Владислава зняли крупним планом. Його погляд був напруженим, а на очах були сльози.

Владислав Гераскевич / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше МОК аргументував дискваліфікацію Гераскевича.