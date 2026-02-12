Олег Гончар

Українського скелетоніста Владислава Гераскевича дискваліфікували перед першим заїздом на зимових Олімпійських іграх-2026. Про це спортсмен повідомив в ексклюзивному коментарі для Суспільне Спорт.

Рішення було ухвалене безпосередньо перед початком змагань. Таким чином, українець не зміг вийти на старт першої спроби.

Напередодні навколо виступу Гераскевича виникла резонансна ситуація через використання так званого «шолома пам’яті» із зображеннями загиблих українських спортсменів. Міжнародний олімпійський комітет раніше заборонив використовувати це екіпірування під час офіційних тренувань і стартів, дозволивши лише чорну пов’язку.

Гераскевич заявляв, що планує виступати саме в цьому шоломі на всіх тренуваннях і у змагальний день. За його словами, він не мав наміру відмовлятися від своєї позиції.