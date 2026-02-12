Олег Гончар

Український скелетоніст Владислав Гераскевич публічно запропонував Міжнародному олімпійському комітету завершити конфлікт довкола його «шолома пам’яті» із зображеннями загиблих українських спортсменів.

За словами атлета, він не прагнув скандалу, а ситуація виникла через інтерпретацію правил з боку МОК, яку багато хто вважає дискримінаційною.

Гераскевич наголосив, що публічний резонанс допоміг привернути увагу до теми втрат українського спорту, однак сам скандал відволікає від змагань. Він запропонував три кроки для врегулювання: зняти заборону на використання шолома, вибачитися за тиск на спортсмена та надати електрогенератори для українських спортивних об’єктів, які потерпають від обстрілів.

Скелетоніст висловив сподівання отримати відповідь до початку офіційних стартів.

Раніше МОК заборонив використання «шолома пам’яті», дозволивши лише чорну пов’язку як альтернативу.