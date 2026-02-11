Каспаров став на захист Гераскевича та розкритикував МОК
Шахіст публічно розкритикував керівництво Міжнародного олімпійського комітету
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Легендарний шахіст Гаррі Каспаров прокоментував дії Міжнародного олімпійського комітету щодо українських спортсменів. Йдеться, зокрема, про заборону скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати на Олімпійських іграх у «шоломі пам’яті».
Каспаров різко розкритикував керівництво МОК та висловив свою позицію у заяві:
Бах з МОК був «маріонеткою» путіна і навіть, здається, пишався цим. Ковентрі, схоже, прагне перевершити його у погоні за російськими грошима.
Гераскевич показав найкращий час на третьому тренуванні ОІ-2026.
