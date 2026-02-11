Олег Гончар

Український скелетоніст Владислав Гераскевич провів третє офіційне тренування на Олімпіаді-2026 та продемонстрував найкращий результат заїзду.

Гераскевич показав найшвидший час у першому заїзді третього офіційного тренування — 56,70 секунди. Це найкращий показник серед спортсменів, які вийшли на старт у цій спробі.

Найближчим переслідувачем став китаєць Лінь Ціньвей, який поступився 0,04 секунди (56,74). Водночас британець Метт Вестон пропустив тренувальний заїзд.

Змагання зі скелетону на Іграх стартують 12 лютого. Гераскевич підходить до старту в хорошій формі, регулярно демонструючи конкурентні результати на тренуваннях.

Нагадаємо, українець продовжує тренуватися у спеціальному «шоломі пам’яті» із зображенням загиблих українських спортсменів, зокрема дітей.