Представник Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Марк Адамс під час спілкування з журналістами прокоментував можливу дискваліфікацію скелетоніста Владислава Гераскевича.

Я вчора вже детально пояснював позицію, тому не буду повторюватися. Сьогодні ми зв’яжемося зі спортсменом і ще раз нагадаємо йому, що він має можливість висловити своє горе — у соцмережах або під час спілкування з пресою в мікстзоні. Ми спробуємо обговорити це з ним і переконати його.

Ми хочемо, щоб він виступив. Для нас важливо, щоб кожен спортсмен мав свій момент на арені — у чесних і рівних умовах. Саме цього прагнуть атлети. Такі рекомендації підтримали 4500 спортсменів і комісії атлетів. Вони не хочуть сторонніх факторів під час змагань.

Ми заохочуємо його висловитися і розуміємо його почуття. Але йдеться не про зміст, а про місце. Це позиція самих спортсменів.

У світі триває понад 130 конфліктів. Якими б трагічними вони не були, змагання не можуть ставати майданчиком для демонстрації кожного з них. Під час Ігор має залишатися простір саме для спорту. Ми просимо його вийти на старт.