Олег Гончар

Голова Федерації бобслею та скелетону України Михайло Гераскевич заявив "Главкому", що після появи сина Владислав Гераскевич у забороненому «шоломі пам’яті» негативної реакції з боку суддів чи представників IBSF і МОК наразі не було.

За його словами, за спортсменом постійно стежать камери — як організаторів, так і медіа, адже ситуація набула широкого розголосу.

Водночас він оцінив імовірність рішення про дискваліфікацію як дуже високу — близько 95%, пославшись на попередні заяви Міжнародного олімпійського комітету. За словами Гераскевича, їх команда не планує відступати, адже це може створити небезпечний прецедент для всього українського спорту.

Нагадаємо, МОК заборонив Владиславу використовувати шолом із фото загиблих українських спортсменів під час офіційних тренувань і змагань, дозволивши натомість чорну пов’язку як альтернативу. Однак, Владислав продовжив тренуватись в ньому.