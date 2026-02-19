Олег Гончар

Італійська влада розглядає можливість відмови у видачі віз персоналу, який супроводжує російських і білоруських паралімпійців на Іграх-2026. Про це повідомляє La Repubblica.

За інформацією видання, ініціатива належить міністру закордонних справ Італії Антоніо Таяні. Після наради з міністром спорту було досягнуто спільного рішення виступити проти видачі віз супровідному персоналу з РФ і Білорусі, навіть попри стан здоров’я окремих спортсменів.

Водночас міністр сільського господарства Франческо Лоллобриджида наголосив на необхідності уникати будь-яких форм дискримінації.

Раніше повідомлялося, що шість російських спортсменів отримали індивідуальні запрошення для участі в Паралімпіаді-2026, яка відбудеться з 6 по 15 березня в Італії. Остаточні рішення щодо віз поки не оголошені.

Нагадаємо, комісар ЄС не поїде на відкриття Паралімпіади-2026 через допуск росіян.