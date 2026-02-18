Денис Сєдашов

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна у соціальній мережі різко розкритикував рішення допустити російських та білоруських спортсменів під національними прапорами на Паралімпійських іграх-2026 у Мілані та Кортіні.

За словами естонського дипломата, участь спортсменів з агресивних держав у міжнародних змаганнях на тлі повномасштабної війни росії проти України є неприпустимою.

Дозволити російським та білоруським спортсменам брати участь у Паралімпійських іграх Мілан-Кортіна, поки росія продовжує свою повномасштабну війну проти України – це ганьба. Понад 650 українських спортсменів та тренерів було вбито росією. Спорт не існує у вакуумі. Примушувати українців змагатися разом із представниками агресора є морально неприйнятним. Міжнародна спортивна спільнота повинна відстоювати людське життя, справедливість та гідність, а не нормалізувати агресію. Маргус Тсахкна

Україна закликає світ бойкотувати відкриття Паралімпіади через прапори рф та білорусі.