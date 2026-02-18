Україна закликає світ бойкотувати відкриття Паралімпіади через прапори рф та білорусі
Андрій Сибіга пояснив, чому не можна допускати символіку агресора на спортивні арени та закликав світ до солідарності з Україною
близько 7 годин тому
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соціальній мережі звернувся до міжнародних партнерів із закликом ігнорувати церемонію відкриття Паралімпійських ігор. Причина — дозвіл організаторів піднімати прапори росії та білорусі, попри триваючу війну.
Сибіга переконаний, що не можна відокремлювати прапори та гімни від режимів, які ведуть загарбницьку війну.
У сучасній росії навіть паралімпійський спорт використовується для прославлення учасників війни проти України. Надання такій системі престижної міжнародної платформи посилає небезпечний сигнал, що відповідальність можна відсунути на другий план… Я доручив послам України провести переговори з урядовцями країн перебування та закликати їх не брати участі в церемонії відкриття, якщо це ганебне рішення не буде скасовано.
