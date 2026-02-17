Українська фристайлістка Катерина Коцар після фіналу змагань в біг-ейрі розповіла Tribuna.com про підтримку людей.

«Українська мова неймовірно багата, глибока і взагалі найкрутіша мова в світі, але в ній ще не придумали таких слів, щоб описати об’єм моєї вдячності до кожної людини, яка сьогодні дивилась цей фінал, до кожної людини, яка мені написала, щось прокоментувала, подзвонила. Навіть просто подумала сьогодні про мене, навіть щось погане. На здоров’я, думайте.

Люди, які стараються дивитися ці змагання в тих умовах, в яких зараз перебуває Україна, – це мене настільки надихає... Я сама повернусь в ці самі умови через декілька днів, і вони будуть для мене більш-менш окей.

Але коли ти за кордоном і розумієш, в яких умовах живуть зараз люди в Україні, ти кожну дію спрямовану на тебе сприймаєш ще в X150 вдячності. Шалено вдячна кожному, і просто дякую. Дякую ЗСУ за те, що я можу тут виступати. Я представляю ЗСУ для себе особисто, тому що я розумію, що якби не ЗСУ, то не майорів би тут синьо-жовтий стяг».