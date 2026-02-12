Олег Гончар

Президент Федерації бобслею та скелетону України Михайло Гераскевич у коментарі «Суспільному» прокоментував перемовини свого сина Владислава з президенткою МОК Кірсті Ковентрі.

За словами Гераскевича-старшого, Ковентрі намагалася з ними торгуватися, але пам'ять про українських героїв не продається.

«Міс Ковентрі, новообрана президентка МОК, намагалася нас переконати, що демонстрація вбитих Росією спортсменів спричинить хаос в олімпійському русі. Що це неправильно і завадить святкувати Олімпіаду. Але це мало якийсь дивний вигляд, бо весь світ побачив цей шолом. Вона пропонувала, щоб я його потримав на старті, а Влад зробив би спуск у якомусь іншому шоломі — незрозуміло якому, бо Влад до нього не пристосований. І потім я віддав би цей шолом Владу в руки. Це нагадувало торгівлю. Звичайно, що вона неприпустима, бо пам'ять про українських героїв не продається — я ніколи на це не погоджуся». Михайло Гераскевич

Нагадаємо, після розмови з Ковентрі Владислава Гераскевича дискваліфікували з Олімпійських ігор.