Збірна Латвії зі скелетону подала протест на рішення про дискваліфікацію Владислава Гераскевича від участі в зимовій Олімпіаді-2026. Про це в ефірі Суспільне Спорт повідомив батько та тренер Владислава Михайло Гераскевич.

«Команда Латвії подала протест і вимагає анулювати цю дискваліфікацію.

Ми ніколи не сумнівалися в команді Латвії. Скелетон народився в Латвії. Український скелетон народився у Латвії за підтримки латвійської команди зі скелетону.

Також підтримку висловили збірна Кореї, збірна Данії, організатори Олімпійських ігор, представники Італії. Підійшли й побажали успіхів і сказали, що їм дуже шкода. Багато, всіх не перерахую.

Якщо хтось забув, то нехай вибачать, бо зараз емоції переповнюють. Але дуже багато підтримки ми отримали й від тих же тренерів, спортсменів збірної Німеччини, збірної Сполучених Штатів Америк, Бразилії, багатьох країн».