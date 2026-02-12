Латвія подала протест на рішення МОК щодо дискваліфікації Гераскевича
Свою підтримку висловили організатори Олімпіади та представники багатьох країн
близько 1 години тому
Збірна Латвії зі скелетону подала протест на рішення про дискваліфікацію Владислава Гераскевича від участі в зимовій Олімпіаді-2026. Про це в ефірі Суспільне Спорт повідомив батько та тренер Владислава Михайло Гераскевич.
«Команда Латвії подала протест і вимагає анулювати цю дискваліфікацію.
Ми ніколи не сумнівалися в команді Латвії. Скелетон народився в Латвії. Український скелетон народився у Латвії за підтримки латвійської команди зі скелетону.
Також підтримку висловили збірна Кореї, збірна Данії, організатори Олімпійських ігор, представники Італії. Підійшли й побажали успіхів і сказали, що їм дуже шкода. Багато, всіх не перерахую.
Якщо хтось забув, то нехай вибачать, бо зараз емоції переповнюють. Але дуже багато підтримки ми отримали й від тих же тренерів, спортсменів збірної Німеччини, збірної Сполучених Штатів Америк, Бразилії, багатьох країн».
Нагадаємо, що Гераскевича дискваліфікували перед першим заїздом на зимових Олімпійських іграх-2026. Рішення було ухвалене безпосередньо перед початком змагань.