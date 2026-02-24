Олег Гончар

Гірськолижниця Ліндсі Вонн зазнала серйозної травми під час старту в даунгілі на Олімпіаді-2026. Спортсменка вийшла на дистанцію попри розрив хрестоподібної зв’язки коліна, однак уже на першому віражі впала та не змогла завершити спуск, повідомило "Суспільне".

Вонн евакуювали до лікарні гелікоптером. Медики діагностували перелом великогомілкової кістки, після чого американка перенесла кілька операцій. За словами спортсменки, існувала загроза ампутації через ускладнення, пов’язані з внутрішнім тиском у тканинах.

Хірург-ортопед, який працює зі збірною США, провів фасціотомію — оперативне втручання для зменшення тиску та відновлення кровообігу. Вонн пояснила, що через накопичення крові виникла небезпека для кінцівки, однак своєчасна операція дозволила її врятувати.

Нагадаємо, Ліндсі Вонн перенесла операцію після падіння на Олімпіаді-2026.