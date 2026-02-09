Денис Сєдашов

Олімпійська чемпіонка 2010 року з гірськолижного спорту Ліндсі Вонн зазнала серйозної травми на зимових Олімпійських іграх 2026 року. Після падіння під час змагань 41-річна американка зламала ногу та вже перенесла операцію. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, спортсменку доправили до лікарні імені Кодивілли в Кортині, де їй провели обстеження. Після діагностики медики ухвалили рішення перевезти Вонн до госпіталю в Тревізо, де було виконано хірургічне втручання для стабілізації перелому.

