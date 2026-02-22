Денис Сєдашов

В італійській Вероні відбулася урочиста церемонія закриття XXV зимових Олімпійських ігор-2026. Грандіозне шоу на Арена ді Верона поставило крапку в головному спортивному форумі чотириріччя, який приймали Мілан та Кортіна-д'Ампеццо.

Церемонія закриття та прапороносці

Фінальний вечір пройшов в атмосфері італійської гостинності та спортивної єдності. Традиційний парад атлетів очолили прапороносці: честь нести синьо-жовтий стяг України випала лижним акробатам Дмитру Котовському та Ангеліні Брикіній.

Олімпійський вогонь було офіційно загашено, а естафету проведення наступних Ігор передали майбутнім господарям — Франції.

Медальний залік

Протягом змагальних днів атлети розіграли 116 комплектів нагород. Переможцем загального медального заліку стала збірна Норвегії. До трійки найкращих також увійшли США та Нідерланди.

Топ-5 медального заліку (підсумковий):

Норвегія: 18+12+11 = 41 США: 12+12+9 = 33 Нідерланди: 10+7+3 = 20 Італія: 10+6+14 = 30 Німеччина: 8+10+8 = 26

Результати збірної України

Україну на Іграх-2026 представляли 46 спортсменів в 11 дисциплінах. Синьо-жовта збірна завершила змагання без медалей – втретє в історії України на зимових Олімпійських іграх. Раніше подібне траплялося на Іграх у Солт-Лейк-Сіті 2002 року та Ванкувері 2010 року.

Окрім спортивних результатів, ці Ігри запам’ятаються вчинком Владислава Гераскевича, який через свою акцію привернув увагу світової спільноти до України.