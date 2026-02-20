На Олімпіаді-2026 відбувся чоловічий масстарт з біатлону.

Україна мала двох представників у гонці Віталія Мандзина та Дмитра Підручного. Мандзин до екватора гонки боровся за місце у першій п’ятірці, але два останні підходи на стрільбищі завершилися 5 хибами. Капітан української команди Підручний зі старті почав помилятися у стрільбі та з тими ж 5 промахами фінішував 17-м.

Перемогу здобув норвежець Йоганнес Дале-Шевдаль, який ідеально відпрацював на стрільбищі та завоював першу індивідуальну нагороду на Олімпіадах.

Олімпійські ігри-2026. Біатлон. Чоловіки. Масстарт

1. Йоганнес Дале-Шевдаль (Норвегія, 0+0+0+0) 39:17.1

2. Штурла Легрейд (Норвегія, 0+0+1+0) +10.5

3. Кантен Фійон-Має (Франція, 1+0+2+1) +25.6

...

10. Віталій Мандзин (Україна, 0+0+2+3) +2:30.7

17. Дмитро Підручний (Україна, 2+0+2+1) +3:14.6