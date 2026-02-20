Розклад українців на Олімпіаді 20 лютого: Котовський у лижній акробатиці, масстарт Підручного і Мандзина
Сьогодні буде розіграно 8 комплектів нагород
близько 6 годин тому
Представляємо розклад змагань за участі українців на зимовій Олімпіаді-2026 в Мілані.
У п’ятницю, 20 лютого, розіграють 8 комплектів нагород.
Медальні змагання з українцями
Фристайл, лижна акробатика (чоловіки): Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнєцов – 11.30 (перша кваліфікація), 12.15 (друга кваліфікація), 14.30 (фінал).
Біатлон, масстарт (чоловіки): Дмитро Підручний, Віталій Мандзин – 15.15.
Немедальні змагання з українцями
На цей день таких стартів не заплановано
Медальні змагання без українців
Фристайл, скікрос (жінки). Посівочний раунд розпочнеться об 11.00, раунди на виліт – з 13.00. Фінали – о 14.10.
Фристайл, хафпайп (чоловіки). Кваліфікація відбудеться об 11.30, фінал – о 20.30.
Ковзанярський спорт, 1500 м (жінки). Початок – о 17.30.
Керлінг, матч за бронзу (чоловіки). Початок – о 20.05.
Шорт-трек. Естафета серед чоловіків на 5000 м – о 22.30, естафета серед жінок на дистанції 1500 м – о 23.07.
