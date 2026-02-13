«Два промахи обнулили шанси»: Підручний підсумував спринт на Олімпіаді-2026
Біатлоніст зазначив, що хід гонки був досить непоганим для боротьби за високі позиції
близько 3 годин тому
Фото: Getty Images
Капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний завершив свій третій старт на Олімпіаді-2026, посівши 27-ме місце зі двома промахами. Слова наводить НОК України.
На жаль, два промахи обнулили шанси на боротьбу за високі позиції. Хід був досить непоганий. Не супер, звичайно, але, на мою думку, досить хороший для того, щоб можна було боротися за високі позиції. На жаль, ці два промахи завадили.
