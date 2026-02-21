Медальний залік Олімпіади-2026 – Норвегія встановила рекорд за золотими нагородами
Норвежці в Італії вже назбирали 17 медалей найвищого ґатунку
близько 6 годин тому
В Італії завершився 14-й змагальний день Олімпіади-2026.
20 лютого були розіграні медалі у п’яти видах спорту – біатлоні, лижному фристайлі, керлінгу, шорттреку та ковзанярському спорті. 2 золота завоювали представники Нідерландів, у той час як Йоганнес Дале-Шевдаль приніс Норвегії рекордну для Олімпіад 17 золоту нагороду.
Медальний залік Олімпіади-2026:
1. Норвегія – 17 + 10 + 10
2. США – 10 + 12 + 7 = 29
3. Італія – 9 + 5 + 13 = 27
4. Нідерланди – 8 + 7 + 3 = 18
5. Німеччина – 6 + 8 + 8 = 22
6. Франція – 6 + 8 + 6 = 20
7. Швейцарія – 6 + 6 + 5 = 17
8. Швеція – 6 + 6 + 4 = 16
9. Австрія – 5 + 8 + 5 = 18
10. Японія – 5 + 7 + 12 = 24
